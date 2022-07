Herečka Cameron Diaz šokovala priznaním: Pašéráčka drog a zapletená v gangu!

Herečka Cameron Diaz odhalila svoju temnú minulosť.

V deväťdesiatych rokoch, než sa preslávila vo filme Maska, sa Diaz snažila zarobiť peniaze ako amatérska pašeráčka drog. Prevážala drogy na územie iného štátu, konkrétne kokaín do Maroka.

Hollywoodska hviezda dostala kufor, ktorý mala previezť z Paríža do Maroka. Cameron vtedy pracovala ako modelka, o ktorú nebol záujem. A tak bola vďačná za akúkoľvek prácu. V podcaste Second Life Cameron vysvetlila, že nasporila dosť peňazí na to, aby sa mohla presťahovať do Paríža a venovať sa modelingu, ale v tomto odbore nemala šťastie.

„Bola som tam celý rok a ani jeden deň som nepracovala. Nemohla som si nájsť prácu, aby som si zachránila život. Potom som dostala jeden kšeft, prevážala som drogy do Maroka, prisahám Bohu,“ odhalila Cameron v podcaste. Herečka priznala, že si neuvedomovala to, že preváža nelegálne látky, kým nedorazila na letisko, kde začala panikáriť.