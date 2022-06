Česko smúti: Zomrel herec a dabér Stanislav Fišer († 90), jeho hlasom hovoril legendárny Vinnetou

Vo veku 90 rokov zomrel divadelný a filmový herec a dabér Stanislav Fišer. Svoju kariéru spojil hlavne s Městskými divadly pražskými, okrem toho patril aj k najobsadzovanejším dabérom v Česku, jeho hlasom hovoril napríklad Pierre Brice v úlohe náčelníka Apačov Vinnetoua alebo animovaný Asterix.

O úmrtí Fišera informovala Frekvence 1 a denník Blesk.cz, ktorým to oznámila hercova partnerka Antonie Hemerková. "Zomrel v noci po dlhej chorobe," povedala médiám Hemerková. "Odišiel ďalší skvelý herec a človek," povedal ČTK v reakcii na úmrtie Fišera jeho kolega, herec Jiří Klem, ktorý s ním mnoho rokov zdieľal hereckú šatňu.

Fišer sa narodil v Hořicích v Podkrkonoší ako nemanželské dieťa herečky kočovnej divadelnej spoločnosti a starožitníka z Vysokého Mýta. S divadlom začínal veľmi skoro ako ochotník, už v 15 rokoch odišiel do Prahy. Po druhej svetovej vojne najprv hral v Divadle pro mládež alebo na Vinohradech, po angažmáne v Divadle Jiřího Wolkera a v Burianove Divadle D34 ho Ján Werich prijal v roku 1959 do Divadla ABC. To bolo neskôr zlúčené s Městskými divadly pražskými, kde zostal Fišer v angažmáne do roku 1993 a neskôr tu hral ako stály hosť.

V Městských divadlech pražských Fišer vytvoril za viac ako polstoročie cez osemdesiat rolí. Na javisku sa objavoval aj niekoľko rokov po tom, čo ho vážna choroba pripravila o hlas. V roku 2004 mu lekári zistili rakovinu hrtana, kvôli ktorej mu museli odobrať hlasivky, a tým prišiel o svoj typický hlas.

Veľa príležitostí dostal aj vo filme. Jeho prvou snímkou ​​bola Krškova psychologická dráma Až se vrátíš z roku 1947. Režiséri ho pre jeho zjav využívali najčastejšie na stvárnenie zaujímavých figúrok z podsvetia, slabošských alebo intrigánskych typov, celkom má na konte 120 postáv. Zahral si napríklad v seriáli Hříšní lidé města pražského, 30 případů majora Zemana, Pan Tau a vo filmoch Smrt černého krále, Pěnička a Paraplíčko a Drahé tety a já. Za celoživotné majstrovstvá v dabingu získal cenu Františka Filipovského.