Zomrel známy český DJ: Plakať za ním bude Dara Rolins i Sagvan Tofi

Smutnú správu o úmrtí slávneho pražského DJ Martin Skálu oznámil jeho kamarát DJ Uwa (50) na sociálnej sieti.

O smrti kamaráta sa DJ Uwa dozvedel od jeho priateľky. „Vraj to bolo nejaké rýchle, som z toho v šoku!“ povedal roztraseným hlasom českému Blesku. Podľa portálu sa však objavujú informácie, že Skála podľahol infarktu. Rodina ale zatiaľ mlčí. DJ Uwa sa s nebohým kamarátom zoznámil v polovici 90. rokov, keď zavreli český ikonický podnik Discoland Sylvie. „Hrali sme spolu v rovnakých kluboch a striedali sa. Bol to super chalan,“ prezradil so smútkom.

Umelec hrával na veľkolepých párty s hviezdami ako je Simona Krainová či Dara Rolins. Medzi jeho kamarátov patrilo mnoho prominentov, ktorí sa radi chodili zabávať. Medzi nich okrem Krainovej a Rolins patrili aj Sagvan Tofi či Bořek Slezáček.