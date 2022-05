Harry a Meghan pozvali kamery Netflixu do svojho domu: Veľké obavy kráľovskej rodiny

Harry a Meghan pred rokom podpísali zmluvu so spoločnosťou Netflix na sto miliónov dolárov.

Za tieto peniaze mali poskytnúť streamovacej firme exkluzívny pikantný obsah. Ale zatiaľ nevytvorili takmer nič. A tak sa rozhodli stať ďalšou rodinou Kardashianovcov, ktorí už dve desaťročia púšťajú televízny štáb do svojej domácnosti a nechajú sa natáčať pri veciach, ktoré bežný človek považuje za intímne. Harry a Meghan totiž pustili štáb z Netflixu do svojho domu v Montecite, pričom budú odhaľovať svoje súkromie. Britská kráľovská rodina sa desí, že budú rozprávať aj o súkromí Alžbety II. a jej príbuzenstva.

Dokumentárny film z domácnosti Harryho a Meghan má byť hotový do konca roku 2022. Podľa zasvätených chcú manažéri streamovacej služby, aby bol seriál ponúknutý klientom na sledovanie zhruba v rovnakom čase, keď vyjdú knižné pamäti 37-ročného Harryho. „Myslím, že je fér povedať, že Netflix dostane konečne svoj nárez,“ zveril sa denníku New York Post hollywoodsky zasvätenec, ktorý je v projekte zapojený.

Priekopníkmi v domácich reality šou bola rodina Ozzyho Osbourna, vďaka ktorým sa Ozzy a jeho manželka Sharon stali kráľom a kráľovnou tohto druhu zábavy na začiatku milénia. Podobný projekt, no s ešte väčším odhaľovaním intimity, vytvára rodina Kardashian, ktorá hviezdi už v 20. sezóne a vďaka programu už má na konte 1,4 miliardy dolárov.

Natáčať sa u Harryho a Meghan začalo dva týždne pred tým, ako všetci priletia do Veľkej Británie na kráľovnine platinové jubileum. Asistenti kráľovnej už zakázali fotografom a kameramanom Harryho a Meghan vstup do kráľovských palácov. Manželia boli tiež vylúčení z vystúpenia na balkón Buckinghamského paláca pri striedaní stráží 2. júna. „O načasovaní zverejnenia dokumentu sa stále diskutuje, veľa vecí visí vo vzduchu,“ uviedol zdroj denníka New York Post.