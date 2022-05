Posledné FOTO Josefa Abrháma († 82): Smutný pohľad, na hercovi sa podpísali choroby aj žiaľ

Smrť hereckej legendy Josefa Abrháma († 82) otriasla celým Českom.

Manžel herečky Libuše Šafránkovej († 68) sa už dlhšiu dobu potýkal so zdravotnými problémami, a tak sa ani neobjavoval v spoločnosti. Posledné zábery, na ktorých ho mala možnosť verejnosť vidieť, boli tie z poslednej rozlúčky so svojou milovanou manželkou Libuškou, ktorá zomrela v júni minulého roka. Herec sa objavil na vozíku so strhanou tvárou, na ktorej vzhľade sa podpísal nekonečný žiaľ aj choroby.

„Pepík je na tom blbo, ja som to tušil. Nehovorili sme spolu, len sa na mňa pozeral a držal mi ruku,“ povedal v tom čase českému Blesku jeho dobrý kamarát, herec a režisér Jan Kačer. 11 mesiacov po odchode jeho veľkej lásky sa zlé predtuchy naplnili a herec odišiel na druhý svet.