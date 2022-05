Nešťastný Felix Slováček bonzol manželku: Dáda zase pije!

Saxofonista Felix Slováček (78) má toho dosť! Po návrate k manželke Dáde Patrasovej (66) vyzeralo všetko ideálne, avšak nadšenie nemalo dlhé trvanie.

Felix priznal, že v tom Dáda „zase lieta“. „To nešlo, aby išla so mnou. Zas v tom lieta. Bola by to hanba. Ani nevie, kam som išiel,“ prezradil hudobník, ktorý si išiel vyzdvihnúť cenu za celoživotné dielo na medzinárodnom festivale Sanremo Junior. „Mal som úžasný hotel, výborne sa o mňa starali. Niečo som si aj kúpil. Dáde však nič, tá si to naozaj nezaslúži,“ dodal pre český blesk.cz Slováček, ktorý podľa jeho slov nie je správaním manželky vôbec nadšený.