Herečka Selma Blair prežila pekelné detstvo: Muži ju využívali a znásilňovali! Piť začala ako sedemročná

Herečka Selma Blair (42) v jednom z posledných rozhovorov preberala svoj vzťah k alkoholu.

Prvýkrát ho začala konzumovať v siedmich rokoch. Zistila totiž, že keď si nápoje pre dospelých trochu dá, zmierni to jej úzkosť. Lenže to samozrejme viedlo k tomu, že sa opíjala čoraz častejšie.

Herečka spomína na to, že už v siedmich rokoch pre ňu znamenalo obrovskú úľavu siahnuť po fľaši, pretože si tým dokázala mierniť úzkosť. Bohužiaľ zneužívanie alkoholu sa stupňovalo v dospievaní a dosiahlo vrchol okolo dvadsať rokov.

„Neviem, či by som prežila detstvo bez alkoholizmu. To je dôvod, prečo je to taký problém pre mnoho ľudí. Na začiatku je to naozaj obrovská útecha, obrovská úľava,“ zverila Selma magazínu People. O alkoholizme píše aj vo svojich pripravovaných knižných pamätiach Mean Baby.

„Keď som sa prvýkrát opila, bolo to ako zjavenie. Vždy sa mi páčil sviatok Pesach. Po malých dúškoch Manischewitza, ktoré som si dovolila počas celého sedera, prúdilo svetlo mnou a napĺňalo ma teplom od Boha,“ píše vo svojej knihe Blairová.