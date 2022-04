Zomrela hviezda z bondovky Dnes nezomieraj: Našli ho mŕtveho v hotelovej izbe

Slávny čínsky herec Kenneth Tsang, ktorý sa v roku 2002 objavil ako generál Moon po boku Pierca Brosnana v bondovke Dnes nezomieraj, zomrel vo veku osemdesiatšesť rokov.

Rodák z Šanghaja zomrel v izbe karanténneho hotela Kowloon v Hong Kongu, kde sa zdržiaval po tom, čo sa vrátil z pracovnej cesty v Malajzii. V Číne platia stále veľmi tvrdé protikovidové opatrenia a po ceste zo zahraničia musia ľudia do oficiálnej karantény. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tsang mal v utorok 26. apríla negatívny výsledok na COVID-19 a v hoteli mal zdržiavať do pondelka 2. mája. Vo svojom poslednom rozhovore prezradil, že bol na dvojtýždňovej ceste v Malajzii. V stredu 27. apríla ho našli v hotelovej izbe bez známok života. Privolaná záchranka potvrdila, že zomrel. Podľa všetkého išlo o prirodzenú smrť.

„Ak budem musieť, nastúpim do karantény,“ vyhlásil pred návratom do Hong Kongu, kde niekoľko rokov žil a natočil stovky filmov. V roku 2005 ho Steven Spielberg obsadil do svojej snímky Gejša.

Vo svojej vlasti bol známy aj vďaka reklame na farby na vlasy Bigen.