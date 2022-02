Topmodelka Pavlína Němcová zobrala veci do vlastných rúk: Zúfalo zháňa 25 miliónov eur

Topmodelka Pavlína Němcová (49) miluje herectvo. Na svojom konte má už pár úloh, najvýraznejšiou je postava novinárky vo filme Edith Piaf.

Vo svojej vášni chce pokračovať, no ponuky sa momentálne nehrnú. Kráska preto vzala veci do vlastných rúk a hereckú príležitosť si vytvorí sama. Má to však háčik, na film, v ktorom by si zahrala hlavnú úlohu, jej chýba obrovský balík peňazí. "Zháňam financie na film podľa románu Victora Huga Deväťdesiattri. Potrebujeme tak dvadsaťpäť miliónov eur," cituje Němcovú Blesk.cz.

Pavlína si verí a oslovila slávneho amerického herca, producenta a režiséra Johna Malkovicha. Pochválila sa, že odpoveď bola kladná. "Sú tam tri mužské role a jedna ženská, tú budem hrať ja, preto to robím. Ale nemôže to veľmi dlho trvať, pretože potom už budem úplne stará,“ zažartovala modelka na svoj účet. Jediné, čo teraz stojí medzi ňou a splnením sna sú milióny eur.