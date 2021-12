Český herec Miroslav Etzler bojuje s covidom: Bez pomoci to nezvládam!

Popredný český herec Miroslav Etzler (56), ktorý je slovenským divákom známy zo seriálu Poisťovňa šťastia, zvádza nekonečný boj s covidom.

Aby toho nebolo málo, Miroslav dostal ešte aj obojstranný zápal pľúc. Fanúšikom sa priznal, že má neustále problémy s bežnými činnosťami, pri chôdzi mu okrem sestričiek pomáhajú taktiež chodúľky, ktoré potrebuje kvôli zhoršenému dýchaniu.

Hviezda českých seriálov Miroslav Etzler je s fanúšikmi v neustálom kontakte aj po tom, čo ho hospitalizovali po pozitívnom teste na koronavírus, ku ktorému sa pridružil obojstranný zápal pľúc. Po nekonečnom boji sa Etzler teší aj z maličkostí. „Včera som sa konečne oholil a nielenže to bola práca skoro na hodinu, ale bez pomoci láskavej sestričky by som to nezvládol. Pomocou chodúľky a ďalších dvoch sestričiek som bez kyslíka zvládol svoj prvý kúsok cesty. Všetko je náročné. Neskutočne.“

Herec taktiež priznal, že očkovaný nebol. „Nikdy, opakujem nikdy som neodmietal očkovanie. Len som to veľmi hlúpo odkladal,“ odkázal Etzler svojim fanúšikom.