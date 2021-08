V domácnosti Patrasovej a Slováčka zúri vojna pre alkohol: Nemilosrdné obvinenie z demencie

Konflikt medzi manželmi - herečkou Dagmar Patrasovou (65) a hudobníkom Felixom Slováčkom (78) - naberá na obrátkach. Po tom, čo Slováček prirovnal manželkino správanie k ceste, ktorou išla speváčka Iveta Bartošová († 48), Patrasová ihneď zareagovala. Obvinenia o pití alkoholu sú jej proti srsti a útoky na manžela tak nenechali na seba dlho čakať.

Ešte pred pár dňami hovorila Dagmar Patrasová o spoločnom hudobnom projekte či biznise s celou rodinou. Slováček sa však vyjadril, že sú to výmysly a nevie, prečo to robí a hlása do sveta takéto informácie. „Neviem, prečo to hovorí. Demencia. Alkohol. Sú to vzdušné zámky. Pokiaľ sa nevylieči, je to nereálne,“ povedal hudobník pre Blesk.cz. Dokonca ju prirovnal k Bartošovej († 48) a to sa Patrasovej bytostne dotklo.

„Tak toto porovnanie s Ivetou Bartošovou ma od môjho manžela celkom uráža. Iveta bola chorá,“ ohradila sa známa herečka. To však nebolo jediné, čo ju postavilo zo stoličky. Jeho slová o tom, aby sa dala liečiť z alkoholizmu, priliali ešte viac oleja do ohňa. Liečiť by sa podľa vlastných slov išla, ale má podmienku: „Ak ma chce Felix dostať do liečebne a pôjde so mnou, tak prečo nie? Liečiť sa napríklad z chorobného klamania, ale našlo by sa toho aj viac,“ dodala Patrasová.