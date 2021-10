Kauza prípravy vraždy Klaus-Volzovej: Výpoveď manželky zosnulého herca nehrá Ruskovi do kariet

Herca Ľubomíra Gregora obžalovaný exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko tlačil do nekalých vecí a Pavol Rusko chcel zlikvidovať svoju spoločníčku Sylviu Klaus-Volzovú.

Pred Okresným súdom (OS) Bratislava II, ktorý pojednáva kauzu prípravy vraždy Klaus-Volzovej, tak vypovedala manželka zosnulého herca Ľubomíra Gregorová. Odvolala sa na viaceré informácie, ktoré mala od Gregora.

"Môj manžel mi hovoril, že by sa možno do takýchto nekalých vecí dal zatiahnuť, keby som nebola ja a maličká dcérka. Klaus-Volzovej Pavol R. podrážal nohy a nedovolil jej napriek tomu, že do TV Markíza doniesla svoje financie, aby rozhodovala. Nedovolil zamestnancom, aby sa s poškodenou rozprávali. Nedovolil jej nič robiť, z čoho bola ona nešťastná," uviedla svedkyňa.

"Gregor sa rozhodol odísť z Markízy. Gregor mi povedal na margo Pavla R., že je blázon, že sa spája s mafiou. Začal sa dištancovať od Pavla R.," zdôraznila. Gregor pomáhal Pavlovi Ruskovi rozbiehať TV Markíza, mal tam vlastný program a mal sa stať umeleckým riaditeľom. Podľa jej slov Gregor hovoril Pavlovi Ruskovi, aby Klaus-Volzovú vyplatil, čo však bývalý riaditeľ odmietal. Na strane druhej sľuboval hercovi dom v Záhorskej Bystrici. Gregor chcel z Markízy odísť. Svedkyňa najskôr nechcela veriť možnosti, že by Pavol Rusko chcel skutočne dať zlikvidovať Klaus-Volzovú. Považovala to za silné reči.

Okrem Gregorovej vypovedal vo štvrtok pred súdom aj na doživotie odsúdený Alojz Kromka, alias Čistič. Naplánovaná je ešte výpoveď ďalších troch svedkov.

V kauze prípravy vraždy Klaus-Volzovej figuruje ako hlavný obžalovaný Pavol Rusko, bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ prezývaný Kýbel, Mikuláš Černák a Miloš Kaštan. Štvrtkového procesu sa zúčastňuje len Pavol R. Ostatní obžalovaní dali súhlas obhajcom na pojednávanie v ich neprítomnosti. Proces sa začal v máji 2019. Černák a Kaštan sa k činu priznali, Kýbel a Pavol R. vinu odmietajú.