Dobrá správa pre milovníkov burčiaku: Pre zdravie má priaznivé účinky! Na toto však dajte pozor

Kvalitný burčiak obsahuje aj množstvo zdraviu prospešných látok. Denná dávka by však nemala byť vyššia ako tri decilitre. Pre TASR to uviedla Zuzana Klinčáková, vedúca odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Burčiak je kvasiaci hroznový mušt, akýsi medziprodukt, ktorý vzniká pri výrobe vína s obsahom alkoholu do šiestich percent. Napriek svojmu vysokému obsahu cukru obsahuje aj množstvo zdraviu prospešných látok, z ktorých niektoré pochádzajú z hrozna a iné z kvasiniek. Nie je však vhodný pre diabetikov.

"Obsahuje hlavne vitamíny skupiny B, stopové prvky, minerály a ovocné cukry, železo, zinok a tiamín, ktorý zlepšuje činnosť srdca. Burčiak má taktiež priaznivé účinky na trávenie, nervovú sústavu a na pleť. Kyselina pantoténová v ňom obsiahnutá má pozitívny vplyv na zažívacie ústrojenstvo a sliznicu," priblížila Klinčáková.

Upozornila však, že neplatí pravidlo, čím viac burčiaku človek vypije, tým bude zdravší. "Väčšie množstvo burčiaku môže z dôvodu obsahu kvasiniek spôsobiť búrku v našich črevách," dodala.

Kvalitný burčiak možno podľa odborníčky odhaliť podľa vône a chuti. "Má žltkastú farbu iba s jemným kalom. Vôňa je sladká a chutí sladko-kyslo," spresnila s tým, že mierna zakalenosť je spôsobená kvasinkami. Ak je burčiak príliš tmavý, môže to znamenať, že nebol vyrobený z hrozna, ale napríklad z jabĺk. "Stať sa môže aj to, že sa hrozno zle spracovalo," podotkla Klinčáková. Správny burčiak by mal byť podľa nej hustý a mať usadeninu na pohári. V prípade, že je riedky, môže byť riedený vodou.