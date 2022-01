Hrbatý o vypätej situácii pred Australian Open: Politici chceli ukázať silné ramená!

Napätú situáciu pred začiatkom Australian Open sleduje aj slovenská tenisová legenda Dominik Hrbatý (44).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ten považuje celú kauzu za zbytočné mocenské prieťahy politikov a naháňanie preferencii.

“Myslím si, že ide o jeden politický nezmysel. Po prvé, chybu spravila austrálska vláda. Ja ako tenista, keď dostanem niekde víza, tak na základe toho môžem cestovať, inak by som nad tým ani nerozmýšľal. Sú to proste mocenské boje v Austrálii.

V tom sme u nás na Slovensku taktiež svetová elita. Politici si proste dva mesiace pred voľbami naháňajú preferencie. My sme pre nich len nepodstatné čísielko v rade a neberú nás ako ľudí,” povedal Hrbatý pre Nový Čas.

“Som zástanca očkovania, ale v konečnom dôsledku neviem, prečo je okolo toho toľko humbuku. Skôr je podľa mňa v ohrození Novak a nie Austrálčania. To skôr oni môžu nakaziť jeho. Novak dokonca predložil dôkazy o vysokých protilátkach. Keď mu proste raz dali zelenú pre vstup do krajiny, tak je choré, aby si politici naháňali body a chcú ukázať silné ramená,“ dodal Hrbatý, ktorému je celkovo ľúto, ako sa to celé vyvŕbilo.

“Ľudia sú rozdelení, rodiny sú rozdelené… Kvôli nejakému covidu… Na druhú stranu je pravda, že ľudia si musia chrániť zdravie. Keď sa niekto nechce očkovať, tak ho ale nemôžem prinútiť násilím. Keď tak, nech platí náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou.

To máte ako s cigaretami. Fajčiari stále fajčia a nikto im to ešte nezakázal, napriek tomu, že tiež zaťažujú zdravotnícky systém, keďže sú z toho rôzne rakoviny a podobne. S týmto nikto nič nerobí… Je to otázka pohľadu,” uzavrel Hrbatý.