Ostrý glosátor Milan Luhový odkazuje futbalovej Sparte: Predajte Hancka!

Jeho budúcnosť je neistá! Obranca Dávid Hancko (24) nevie, či víkendový zápas proti Olomoucu (2:0) nebol posledným v drese Sparty Praha. Aj pred očami jeho manželky, známej českej tenistky Kristýny Plíškovej (30), ktorá prišla na Letnú s ich vyše dvojmesačným synčekom Adamkom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

O nášho obrancu má vážny záujem Feyenoord Rotterdam. Podľa zákulisných informácií zvýšil holandský klub ponuku z 5,5 milióna eur na 7,5 milióna plus percentá z ďalšieho predaja. To je suma, ktorá by mohla Spartu primäť k uvoľneniu kľúčového hráča. „Ak niekto ponúka za Hancka také peniaze, tak by som ho pustil. Najmä, keď človek vidí, akou chybou spôsobil vyradenie Sparty z európskych pohárov,“ uviedol v rozhovore pre efotbal.cz tvrdý glosátor Milan Luhový.

Kapitánovi Hanckovi stále nemôžu zabudnúť kardinálny kiks v odvete 2. predkola Konferenčnej ligy na ihrisku nórskeho tímu FK Viking, po ktorom domáci v poslednej minúte strhli víťazstvo na svoju stranu a postúpili. „Stál tam s loptou (Hancko – pozn. red.) a všetci vrátane brankára len pozerali, čo urobí. Mal to ihneď prihrať Holecovi a odstúpiť si, aby dostal loptu späť. Pokiaľ sa Hancko dopustí až takejto chyby, vážne si myslím, že najlepšie je ho asi predať. Zvlášť za tieto peniaze,“ dodal Luhový.

Myšlienke vzdať sa Slováka nie je vôbec naklonený dánsky tréner „rudých“ Brian Priske. Priznal však, že rozhodnutie hráča i vedenia klubu bude musieť akceptovať. „Nechcem si predstaviť mužstvo bez Hanciho. Predostrel som mu plán, čo mu môžeme ponúknuť a ako z neho urobiť lepšieho a silnejšieho hráča, aby mohol po sezóne dostať ešte lepšiu prestupovú ponuku. Takéto dôležité životné rozhodnutia však musia robiť ľudia sami za seba.“