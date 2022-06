Príde Liverpool o ďalšiu hviezdu? Reálny je odchod ťahúňa Salaha

Útočník Mohamed Salah by toto leto teoreticky mohol opustiť Anfield. Egypťan sa s Liverpoolom stále nedohodol na novej zmluve a jeho budúcnosť je preto neistá.

Po Sadiovi Maném by už ďalej v Liverpoole nemusel pôsobiť ani jeho ofenzívny kolega Salah. Egyptskej hviezde ostáva do vypršania kontraktu iba 12 mesiacov. Ak by sa Liverpoolu nepodarilo so svojím ťahúňom predĺžiť kontrakt, budúce leto by mohol odísť zadarmo.

Rokovania sa naďalej vlečú, vzhľadom na čo by mohol Liverpool kývnuť na finančne lukratívnu ponuku od konkurencie. V spojitosti so Salahom sa zvykne hovoriť o sume okolo 60 miliónov libier. Stále len 30-ročný futbalista sa k Reds pripojil v roku 2017 a minulú sezónu získal ďalšiu Zlatú kopačku.

Mohamed Salah sa údajne usiluje o výrazné zvýšenie platu. Liverpool však dlhodobo dodržiava prísnu mzdovú štruktúru a zdá sa, že porušiť ju nechce ani tentokrát. Aj bez peňažného prilepšenia je egyptský reprezentant najlepšie zarábajúcim hráčom tímu s platom 220 tisíc libier týždenne. Podľa portálu The Sun mal od vedenia klubu žiadať takmer dvojnásobok.