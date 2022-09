Budúci rok sa sprísnia podmienky úverov: Akú hypotéku môžete dostať?

Máte najmenej 40 rokov a chcete si vziať hypotéku? Radšej neotáľajte, lebo od budúceho roka to môžete mať ťažšie. Národná banka Slovenska (NBS) sprísňuje pravidlá poskytovania tzv. strieborných hypoték. Čo sa zmení a ako to môže ovplyvniť dostupnosť pôžičiek na bývanie?

Národná banka chce predísť tomu, aby ľudia odchádzali do dôchodku s príliš vysokými hypotékami. Žiadateľ od 40 rokov môže od budúceho roka získať iba taký úver, ktorý bude zodpovedať čoraz nižšiemu násobku jeho príjmu. Napríklad 45-ročného človeka s čistým mesačným príjmom 1 000 € to „pustí“ najviac na 81-tisíc €, vyplýva z novelizovaného opatrenia NBS. „Nezavádza sa žiadny vekový strop, ani sa nezakazuje poskytovanie úverov na dôchodku,“ informuje bankový regulátor. Otázkou je, ako to ovplyvní dostupnosť hypoték.

Dôvod na obavy?

Národná banka ubezpečuje, že sa netreba obávať. „Vplyv na aktuálny trh úverov by mal byť minimálny,“ pokračuje NBS s tým, že regulácia sa dotkne asi len jedného z 20 klientov od 40 rokov.„Už v súčasnosti evidujeme len minimum individuálnych prípadov klientov, ktorým sa z mimoriadnych dôvodov splácanie predĺžilo až do dôchodkového veku, a len pri minimálnej výške nesplateného zostatku,“ potvrdzuje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Okrem toho banky budú mať aj naďalej možnosť výnimky - 5 % úverov môže prekročiť nový limit. „Výnimku pri poskytovaní úverov na bývanie budeme využívať tak ako doteraz,“ dodáva Marta Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne.

Ukazovateľ celkovej zadlženosti

Ako to je

štandardný DTI má hodnotu 8

vaše úvery môžu tvoriť najviac 8-násobok vášho čistého ročného príjmu

Čo sa zmení