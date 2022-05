U Pauly stojí zmrzlina len pár desiatok centov: Ako reaguje na zdražovanie tovarov?

Skvelá chuť z prírodných ingrediencií a cena iba 60 centov. Takúto zmrzlinu si môžu roky vychutnávať obyvatelia Sobraniec v prevádzke Zmrzlina Ulina. Mrazené pochúťky im vyrába Paula Zoláková (45), ktorá si potrpí na tom, aby jej zmrzlina bola vyrobená z ovocia, bez zbytočných aróm či príchutí. Napriek zdražovaniu tovarov odmieta zdvihnúť cenu.

Pre Paulu (45) je príprava zmrzliny jednou z najobľúbenejších vecí v živote. Spolu s manželom sa ju rozhodli predávať pred piatimi rokmi. „Stánok máme na mieste, kde kedysi v Sobranciach zmrzlinu predával starý zmrzlinár, takže symbolicky sme prebrali jeho miesto a štafetu,“ vysvetľuje. Od začiatku si Sobrančanka dáva veľký pozor na kvalitu toho, čo pre ľudí pripravuje.

„Ovocné robíme bezlaktózové, z ovocia, vody a cukru, to úplne stačí. Pri mliečnych tvorí základ mlieko a smotana. Všetko ovocie s výnimkou exotického máme od domácich farmárov a pestovateľov,“ priblížila Zoláková. Milovníčka zmrzliny sa snaží za každú cenu vyhnúť rôznym prísadám, farbivám či arómam.

„Napríklad naša jahodová má sýtoružovú farbu. Zákazníci si najprv mysleli, že čo do toho dávame, že je to také výrazne farebné, lebo inde je jahodová zmrzlina oveľa bledšia. Tú farebnosť robia práve skutočné jahody, keď ich rozmixujeme. Šmolkovú alebo punčovú nerobím, lebo to je len farbivo a aróma, inak sa to nedá urobiť. Keď je však Deň detí, raz do roka tú šmolkovú pre deti pripravím, lebo drobci si ju veľmi pýtajú,“ dodala.