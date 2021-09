Vyberáme elektroniku pre školáka: 5 dôvodov, prečo sa oplatí mať všetko od Huawei

Kolotoč povinností pre školopovinných sa opäť roztáča. V dobe poznačenej dištančným vzdelávaním sa v ňom len ťažko zaobídu bez technologických pomocníkov.

Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, aké výhody môže priniesť vlastníctvo viacerých technických „hračiek“ od toho istého výrobcu?

Huawei vzájomnou spoluprácou svojich produktov presviedča, že užitočné funkcie a spoločný ekosystém môžu študentovi nielen uľahčiť školské úlohy a voľnočasové aktivity, ale tiež zlepšiť jeho organizovanosť a produktivitu v rámci štúdia. A to už stojí za pozornosť.

Poznámky a skriptá vždy po ruke

Bez poznámok sa dnes nezaobíde žiadny študent, bez ohľadu na to, či navštevuje základnú, strednú, alebo vysokú školu. Najmä pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace dištančné vzdelávanie zvýšilo tlak na samoštúdium, s ktorým ide ruka v ruke veľké množstvo študijných materiálov. V súčasnosti je úplne bežné, že si študenti fotia skriptá či dôležité termíny, napísané na tabuli či nástenke. Tie však môžu ľahko zapadnúť v galérii medzi ostatnými fotkami.

Huawei prináša riešenie, vďaka ktorému môže mať študent všetky poznámky ihneď po ruke, bez ohľadu na to, či ich potrebuje v telefóne, notebooku či tablete. Stačí odfotiť poznámky smartfónom Huawei (napr. P smart 2021) a jediným klikom ich prostredníctvom funkcie Drag and Drop presunie do notebooku rovnakej značky (ideálny je MateBook D15, ktorý je dostatočne výkonný a cenovo dostupný aj pre študentský rozpočet). Ak potrebuje presúvať poznámky medzi mobilom a tabletom Huawei, žiadny problém – vyrieši to funkcia Huawei Share. Na väčšie množstvo dôležitých dát študent ocení cloudovú službu Huawei Cloud, kde si môže ukladať úplne všetko s prístupom doslova odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet. Týmto spôsobom posunie organizáciu prípravy na skúšky na nový level.

Stres pod kontrolou

O škodlivosti stresu počúvame čoraz viac, o čom sa už hovorí menej, je fakt, že ak ho chceme zredukovať na nutné minimum, základom je poznať svoj stres. To sa týka aj študentov, ktorým v tomto vedia byť nápomocné technológie od Huawei – konkrétne smart hodinky v spolupráci s appkou v telefóne. V smart hodinkách série Watch 3 a Watch GT 2, ako aj Watch Fit s hranatým dizajnom, nájdete užitočnú funkciu, ktorá dokáže stres nielen odmerať, ale v prepojenej aplikácii Huawei Zdravie (Huawei Health) v smartfóne zobrazí pokročilú analýzu vývoja stresu v priebehu dňa a odporučí, čo urobiť, aby sa stres vašej školopovinnej ratolesti znížil. Skrátka, za kombináciu hodiniek a smartfónu od Huawei sa vám poďakujú nielen výsledky v škole, ale v dlhodobom horizonte aj zdravie vášho študenta.

Kreativita a sústredenie idú ruka v ruke

Vzdelávanie prostredníctvom náučných videí je dnes už bežná vec, a práve na túto aktivitu sú tablety ako stvorené. Displej modelov MatePad T10 a T10 s zaberá až 80 % celej prednej strany tela tabletu, opäť teda viac priestoru pre sledovanie obľúbených filmov alebo čítanie elektronických kníh pri zachovaní rovnakých rozmerov. Ako však docieliť, aby mal študent pri samovzdelávaní možnosť sústrediť sa a nebyť rušený? Ideálnym riešením je kombinácia dvoch Huawei pomocníkov – tabletu MatePad T10s a slúchadiel FreeBuds 4i.

Kým tablet sa postará o priestor na zachytenie inšpirácie a obľúbený hudobný playlist, slúchadlá vďaka špeciálnej funkcii aktívneho potlačenia okolitého hluku dokonale odfiltrujú všetky rušivé dojmy, či už sa študent ocitne vo vlaku, v preplnenej reštaurácii, alebo sa chce sústrediť doma a nebyť rušený rozhovormi iných členov rodiny. Kreativite sa predsa medze nekladú.

Nabíjanie bez starostí

Výraz tváre večne sa ponáhľajúcich mladých ľudí, keď im elektronika zahlási, že potrebuje „doplniť šťavu“, poznáme asi všetci. Vývojári v Huawei dobre vedia, aké nepríjemné môže byť, keď sa vám baterka vybije v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, preto sú produkty tohto výrobcu roky známe výbornou výdržou na jedno nabitie a rýchlym nabíjaním.

Či už siahnete po notebooku, smartfóne, tablete, hodinkách alebo slúchadlách, všetky sa môžu pochváliť superrýchlym nabíjaním a dlhou životnosťou na jedno nabitie. Napríklad „študentský“ notebook MateBook D15 vydrží na jedno nabitie 6 hodín, smartfóny P smart 2021 a P 40 lite dajú viac ako jeden celý deň aktívneho používania a hodinky Watch 3 Pro v režime dlhej výdrže bude nabíjať len raz za 3 týždne!

Všetky menované produkty navyše v rámci špeciálnej akcie teraz kúpite za extra zľavnené ceny maloobchodných predajcov. Pozor, zľavy platia len do 30. septembra alebo do vypredania zásob. Kompletnú ponuku nájdete na tejto stránke.