Studenková odhalila staré tajomstvo: Na to, čo od nej chcel  Rezeš, nemala žalúdok ani za milión!

Lanárili ju na lietadlá a rozprávkové peniaze! Herečka Zdena Studenková (68) po mnohých rokoch prehovorila o 90. rokoch minulého storočia, keď bola v hľadáčiku bohatého privatizéra Alexandra Rezeša († 53).

Ten za éry Vladimíra Mečiara (80) a jeho strany HZDS viedol jeho predvolebnú kampaň. Na revanš sa potom z košického oligarchu stal minister dopravy, ktorý disponoval bohatstvom. O časť z neho sa však chcel podeliť aj so Studenkovou, ktorú chcel vyvažovať zlatom. Prečo si ju chcel kúpiť?

O takých peniazoch sa jej ani len nesnívalo! Keď sa na Slovensku písali deväťdesiate roky minulého storočia, premiérom krajiny bol Vladimír Mečiar, ktorý bol zároveň lídrom politickej strany HZDS a politickú kampaň mali vtedy na starosti ľudia okolo Rezeša († 53).

A ako už býva zvykom, ak chce politik a jeho hnutie zotrvať na výslní, zabezpečiť si vysoké preferencie či zaručiť si popularitu zo strany voličov, je potrebné zaujať. Ako? Akýmkoľvek účinným spôsobom, no niekedy na spôsob - bez chrbtovej kosti a najmä bez ohľadu na to, koľko to všetko bude stáť. A tu bolo namierené na vtedajšiu hereckú elitu, do ktorej rozhodne Studenková patrila.