Desivé chvíle speváka obľúbenej slovenskej kapely: Vážna autonehoda a prevoz do nemocnice!

Spevák obľúbenej reggae-punkovej kapely Smola a Hrušky, Jozef Spoko Kramár, prežil chvíle hrôzy. Nešťastie ho zastihlo na cestách, keď do auta, v ktorom sa viezol spolu so zvukárom Pavlom Feco Fecikom, narazilo vo vysokej rýchlosti iné vozidlo.

Spevák opísal desivé momenty na sociálnej sieti Facebook. "Dnes som prvýkrát v živote havaroval," napísal v úvode príspevku Kramár a spresnil, ako k hrozivej havárii došlo. "Niekedy to vôbec nemáte v rukách a stane sa. Napríklad ako my, keď sme stáli za stojacim autom, ktoré chcelo odbočiť doľava, dávalo prednosť oprotiidúcim autám a zozadu v cca 70 km rýchlosti narazil do nás pán, ktorý vôbec nepozeral pred seba…" opisoval hudobník s tým, že pri pohľade na rútiace sa auto a jeho šoféra, ktorý nehľadel na cestu pred sebou, pociťoval neuveriteľnú bezmocnosť. Kramár dodal, že šofér začal brzdiť v poslednej chvíli, zrážke sa tak už nedalo zabrániť.

"Zamyslel som sa, koľko ráz aj ja pozriem na telefón, niečo prepnem na displeji auta atď, aj keď vždy tak, že sa predtým pozriem na cestu pred seba…" napísal úprimne spevák, ktorý nezabudol poďakovať záchranárom, polícii aj hasičom, ktorý pri nehode pomáhali. Kramár spolu so zvukárom totiž skončili v nemocnici, kde ich museli ošetriť.

"Keď som si uvedomil, koľko ľudí hundre na všetkých a na všetko, že nič nefunguje, ja si myslím opak. Nemocnica úplne v Top stave aj so zdravotníkmi," nešetril slovami chvály. V závere dodal, že okrem pár odrenín a svalových symptómov sa cíti, akoby sa už piaty raz narodil.