Krásna Michaela Kocianová štartuje novú kariéru: Zavesí modeling na klinec?!

Rozhodla sa pomáhať! Topmodelka Michaela Kocianová (33) sa ako jediná slovenská modelka dostala na miesto, o ktoré by sa viaceré krásky dokázali aj pobiť. Kocianová sa v roku 2007 postavila na mólo na prestížnej šou Victoria’s Secret. Odvtedy už síce uplynulo 15 rokov, šarm a noblesa jej zostali aj naďalej.

Okrem toho, že naďalej ohuruje ako modelka a o prácu núdzu nemá, chytila sa charitatívnej činnosti.

Pustila sa do mútenia nových vôd! Michaela Kocianová založila občianske združenie Vetulus, v ktorom sa rozhodla pomáhať starším. Do práce sa pustila spolu s modelingovým expertom Sášom Jánym. „V živote sa riadim pravidlom, že ak ti bolo dopriate, mal by si niečo vrátiť spoločnosti späť. Zameranie na seniorov vzniklo zo skúsenosti, pomôcť mojej babičke. Stretli sme sa s rôznymi prekážkami, ktoré by bez pomoci rodiny zdolať nedokázala,“ povedala Novému Času Michaela.

„Naším poslaním je zmena postojov spoločnosti k starším občanom, podpora ich aktívneho života a psychického zdravia,“ píše sa na stránke združenia. Kocianová už stihla svoje nápady predostrieť verejnosti pred Radou vlády SR pre práva seniorov. Modelingu však napriek novým povinnostiam rozhodne zbohom nedáva. „Skončiť s prácou v modelingu sa ešte nechystám, len som ju obohatila o charitatívnu činnosť, ktorá má baví,“ dodala.