Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová, Eva Krížiková, Štefan Kvietik, Milan Lasica, či Július Satinský. To je len zopár mien z našich hereckých velikánov, ktorých mená sú na filmovom chodníku slávy. Tento rok k nim pribudlo aj meno Zity Furkovej, ktorá je aj vo svojich 81 rokoch stále aktívnou herečkou. A pri tejto príležitosti sme boli zvedaví nielen na to, na čo je za roky svojej kariéry najviac pyšná, ale aj čo by odkázala dnešnej hereckej generácii.