Hviezda Nemocnice Marián Mitaš úprimne o boji s nastavením vlastnej mysle: Veľa som uvažoval o smrti!

V živote sa dlho nedokázal nájsť! V súčasnosti sa na svet pozerá inými očami. Obľúbený herec Marián Mitaš (42) je tiež len človek z mäsa a kostí a občas je to s ním ako na hojdačke.

Celý život si myslel, že môže dosiahnuť stále viac a viac, a nikdy nebol so sebou spokojný. Pred dvoma rokmi si uvedomil, že už nie je najmladší a sám sebe povedal: A dosť! A nastavil sa úplne inak. Kto by to bol povedal, že mu pomôžu myšlienky na smrť.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Má štyridsaťdva rokov a slušne rozbehnutú kariéru. Pred kamerami je to televízny gangster, ale v súkromí obyčajný človek so svojimi životnými rébusmi. Reč je o charizmatickom hercovi Mariánovi Mitašovi, ktorý aktuálne žne úspechy v seriáloch Kriminálka Kraj či Nemocnica. Umelec hovorí, že život je najlepším učiteľom, a tak z lekcií, ktoré mu uštedril, čerpal naplno. V roku 2020 si povedal, že v jeho živote by mal nastať zlom, a to čo najskôr.

„Začínam si uvedomovať, že už mám svoj vek. Mňa to nejako tak zasiahlo okolo 40-ky, že som začal rozmýšľať nad smrťou. Veľa! Uvedomoval som si, že každý deň, čo tu som, by som si mohol vlastne užívať. Trošku vytesniť tie nepríjemné veci, ktoré sa dejú. Ja som mal veľký problém dostať sa do optimizmu, pozitivizmu,“ rozpovedal Mitaš v rozhovore pre JOJ začiatky púte za spokojnejšou osobnosťou.