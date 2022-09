Patrik Herman prekvapivo v Markíze končí, exkluzívna spoveď: Prečo som sa rozhodol odísť!

Raz to muselo prísť! A aj prišlo. Stalo sa tak po dlhých 26 rokoch. Stálica TV Markíza Patrik Herman (47) na svojej moderátorskej stoličke nadobro končí. Vraj stačilo!

Herman sa tak porúča z najsledovanejšej televízie, kde začínal ešte ako študent žurnalistiky. Ako informoval Nový Čas, len pred pár dňami podal výpoveď. O lukratívne zárobky však v budúcnosti rozhodne nepríde. Má nový, nemenej lukratívny flek. Opäť bude mútiť vody v televíznom prostredí, kde predstaví svoje kvality. Čo stálo za odchodom z Markízy, prezradil Herman pre Nový Čas.

Takmer tri dekády sa moderátor Patrik Herman pravidelne prihováral divákom Markízy, v ktorej svoje korene zapustil poriadne hlboko ešte v roku 1996. Herman tak stál pri jej vzniku, budoval jej meno, a oplatilo sa. Markíza mu prinášala slušné mesačné zárobky a tiež uznanie od publika, ktoré na jeho profesionalitu nedá dopustiť. Práve preto by málokto čakal, že moderátor, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou divácky obľúbených relácií ako Lampáreň či Reflex, sa z obrazu modro-žltej televízie vytratí úplne. Patrik však Novému Času prezradil, že s televíziou sa rozchádza v tom najlepšom.

Ako tvrdí, raz to muselo prísť a zmena je život. „Stál som pri zrode Markízy a prežil som v nej úžasných 26 rokov. Keď si to človek uvedomí, viac ako polovicu svojho života. Samozrejme, po toľkých rokoch je ťažké odísť a nebolo to ľahké rozhodnutie. Bude mi za ňou smutno, za všetkými kolegami, s ktorými mi bolo cťou spolupracovať. Markíza mi dala príležitosť a ja dúfam, že som ju nesklamal. Dobre si uvedomujem, že vďaka nej som tým, kým som. Veľa mi odovzdala a ja som sa jej to snažil o to viac vrátiť,“ povedal Herman, ktorý si už televízne spomienky uložil do hlavy a všetky veci z pracovného stola v Markíze uložil do krabice.