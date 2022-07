Osobne mu poďakovali Jennifer Lopez i Mel Gibson: Takto vyzerá byt hviezdneho kuchára Petra Vargu!

Kuchára Petra Vargu (43) poznajú najmä diváci markizáckeho Telerána, kde predvádza svoje umenie. Predtým však varil pätnásť rokov v Dubline, kde jeho jedlá ochutnalo mnoho svetových celebrít. Momentálne býva v Senci a pripravuje knihu receptovs Gizkou Oňovou (73).

Peter varil v jednom z prestížnych hotelov v Dubline, ktorý navštevovali mnohé celebrity. „Nebolo to tak, že by som prišiel do Írska a hneď začal variť pre hviezdy. Najskôr som pracoval v menšom hoteli, ale všimol si ma generálny riaditeľ iného hotela, ktorý mi ponúkol prácu. Ten bol pri aréne, kde koncertovali všetky kapely, ktoré u nás boli potom ubytované.“

Coldplay jedli s ľuďmi

„Dva týždne predtým, než k nám prišla nejaká celebrita, sme dostali z manažmentu presný opis toho, čo jej máme pripraviť. Často to boli prehnané požiadavky, nie však od interpreta, ale od jeho manažéra. Napríklad Coldplay mali pripravené všelijaké nezmyselné raňajky do izby, ale oni sa išli radšej normálne najesť s ostatnými hotelovými hosťami,“ spomína Peter.

Jennifer Lopez bývala v hoteli vyše týždňa so svojimi deťmi aj s mamou. „Celé poschodie bolo uzavreté a k dispozícii iba pre ňu. Keď ma deň pred jej odchodom zavolal generálny riaditeľ a povedal mi, že je veľký problém, ktorý treba hneď riešiť, nebolo mi všetko jedno. Išiel som teda za ním celý špinavý z kuchyne a keď som otvoril dvere, sedela tam Jennifer. Oslovila ma menom a povedala, že sa ospravedlňuje, že ma tak vystresovala, ale chcela mi za všetko poďakovať. Vraj bolo jedlo veľmi chutné a váži si, ako sme sa o ňu perfektne starali. Spýtala sa, čo by mohla pre mňa spraviť. Dala mi špeciálny VIP lístok na jej koncert a tiež pre všetkých kolegov aj s rodinami.“



Vtipnú príhodu má aj s hercom Melom Gibsonom. „Prišli za mnou čašníčky a povedali mi, že sa so mnou chce odfotiť jeden hosť a poďakovať za večeru. Bol to starší pán, ktorý mal zvláštnu vôňu, ale bol veľmi zlatý. Vôbec som ho nespoznal, až čašníčky mi povedali, že to bol Mel.“