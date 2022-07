Dcéra známej slovenskej herečky Karin Haydu (45), Vanesa Antovská (18), rastie skutočne do krásy.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Dokázala to aj zverejnením najnovších fotografií, na ktorých pózuje len v bikinách a čipkovanom župane. Pôvabná Vanesa ohuruje zvodnými krivkami, ale aj dokonalými čtami tváre, ktorá zdedila po svojej mame. Do plaviek sa nahodila počas dovolenky v tureckom Beleku a pohľad na ňu stojí rozhodne za to! Čo poviete?