Moderátorka Vera Wisterová sa so synmi vybláznila: Roztomilá fotka z múzea

Červenovlasá moderátorka Vera Wisterová (45) síce na manžela šťastie nemala, ale dvaja synovia jej robia obrovskú radosť.

Harlow (9) a Theo (7) sa vybrali do múzea, ktoré je venované rodine rakúskych panovníkov Habsburgovcov. Rod je pôvodom z Alsaska a patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie panovnícke rody v Európe. Okrem toho, že moderátorka sa so synmi veľa z histórie dozvedela, čakalo ich aj trochu zábavy. Mohli sa totiž odfotiť v kostýmoch. Ryšavka bola zrazu oblečená vo veľkolepej róbe a mladší syn sa premenil na aristokrata v uniforme príznačnej pre túto monarchiu. Aspoň na chvíľu si tak mohli vyskúšať, aké je to mať modrú krv.