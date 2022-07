Zdrvujúce výsledky po operáciách Marcela Nemca: Zakázali mi hrať! Trpké slová herca

Toto rozhodne počuť nechcel! Herec Marcel Nemec (51) si od konca roka prechádza peklom, keď od lekárov prišla správa, že má rakovinu.

Nasledovala séria chemoterapií a nedávno absolvoval operáciu, pri ktorej mu odobrali vzorky, aby vedeli, či choroba postupuje. Nečakane ho však museli operovať na druhý deň znova a výsledky ukázali zdrvujúce fakty. Na ich základe lekári Marcelovi zakázali hrať v divadle!

Marcel Nemec je v posledných mesiacoch ťažko skúšaný zákerným ochorením. Za sebou má sériu vyšetrení a aj chemoterapiu, po ktorej veril, že bude všetko na najlepšej ceste k uzdraveniu. Najnovšie výsledky však Marcelovi radosť nepriniesli.

„Aby som bol úprimný, nie som z nich veľmi nadšený a čakal som, že to bude lepšie. Rakovina tam stále je a všetko je zhubné. Napriek tomu však nezúfam. Áno, poplakal som si, ale rozhodne sa nevzdávam. Zvládnem aj ďalšiu chemoterapiu. Neviem, aké sú teraz prognózy, koľko času mi dávajú, ale verím, že sa to predĺžilo,“ priznal Novému Času umelec, ktorému ešte v januári dávala lekárka 1 až 3 roky života.

„Nie je to tak, že teraz čakám na smrť. Bojujem ďalej. Teším sa už naspäť do divadla. V Zichyho paláci máme od 1. júla predstavenia, ktoré by som chcel odohrať,“ povedal nám pred pár dňami herec, ktorému však lekári jeho plán zrušili. „V piatok hrať nebudem! Moja onkologička mi to neodporučila a po zrelej úvahe a konzultácii s mojím konzíliom som uznal, že je ešte skoro,“ prišla nám správa od nešťastného herca. Je teda zrejmé, že jeho stav rozhodne nie je najlepší a postaviť sa pred divákov by bol priveľký risk. Marcelovi tak neostáva nič iné, len na predstavenie tentoraz zabudnúť.