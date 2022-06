Martin Šmahel nevie oddychovať ani na dovolenke: Na toto nemá každý odvahu! Priateľka bude mať radosť

Učí sa aj na dovolenke! Moderátor a fitnesák Martin Šmahel (39) sa momentálne nachádza v Chorvátsku, kam sa vybral nielen načerpať nové sily, ale zdá sa, že ho k moru ťahalo aj niečo iné.

V prímorskej krajine totiž Muž roka 2009 trénuje na kurze jachtingu, ktorý sa rozhodol podstúpiť. Ako sa zdá, čoskoro sa Martin vydá na more a nie je vylúčené, že spoločnosť mu bude robiť aj milovaná rodina.

Bude brázdiť moria na jachte! Martin Šmahel je muž mnohých tvárí a okrem toho, že na sebe stále pracuje z fyzickej stránky, rád rozširuje svoje obzory aj inde. Aj práve preto sa tentokrát vydal do Chorvátska, aby nabral skúsenosti a znalosti v oblasti jachtingu. „Aj opraviť sťažeň sa treba naučiť. Ideálne v tréningových podmienkach na kurze jachtingu. Dnes to vyšlo na mňa. Kto by ste išli hore?“ napísal k fotke z vrchola lodného sťažňa Šmahel.

Ten sa tak už onedlho bude môcť spoliehať na vlastné sily a novonadobudnuté znalosti. Je teda viac ako pravdepodobné, že nabudúce mu už bude robiť spoločnosť nielen priateľka Beáta, ale aj jej dcéra Lily, ich princezná Emka, či Mia z manželstva s Kalisovou.