Emma Drobná provokuje na havajskej pláži: Sexi telo a fotka hore bez!

Talentovaná speváčka Emma Drobná (28) je šťastne zadaná po boku bývalého futbalistu Filipa Šeba (38) už viac ako dva roky.

Filip sa pred časom rozhodol vrhnúť na triatlon a brunetka s anjelským hlasom je jeho najväčšou fanúšičkou. Zaľúbenci sú obaja veľmi aktívni a aj vďaka tomu spolu precestujú hodný kus sveta.prezradila nedávno kráska pre Nový Čas Víkend. Tentokrát párik zlákala opäť exotika a vybrali sa na slnečný Havaj.

Emma je okrem spevu známa i tým, že prirodzenosť stavia na prvé miesto. Vidieť krásku nalíčenú sa už pomaly stáva raritou. Rovnako otvorene pristupuje i k celkovému životnému štýlu. Práve preto speváčka nemala problém pochváliť sa fanúšikom odvážnou fotkou z pláže - hore bez! Zdá sa, že prominentný pár spolu nezažíva nudu za žiadnych okolností a vzájomnú spoločnosť si užívajú plnými dúškami.

I keď je speváčka s exfutbalistom už viac ako dva roky, deti zatiaľ neplánujú. "Aktuálne môžem povedať, že už mi to napadlo, ale momentálne to nie je vôbec moja priorita. Obaja máme ešte nejaké svoje ciele, ktoré chceme dosiahnuť, a potom by možno prišiel rad aj na toto," prezradila Emma.

