Do slovenských kín prichádza nová česká komédia Pánsky klub, ktorá je príbehom skupinky mužov, ktorá sa rozhodne liečiť zo svojej erotickej závislosti. Jednu z postáv, sympatického, no nesmelého Cyrila si vo filme zahral aj herec Jiří Mádl, ktorý nechýbal ani na bratislavskej premiére. A vyzerá to tak, že film zďaleka nie je jedinou novinkou v jeho živote. Zo slov sympatického herca nebudete chápať!