Po rozchode s krásnou brunetkou skončil v náručí Adely: Ako dnes vyzerá Vinczeho expriateľka?

Moderátor Viktor Vincze (31) je už takmer 5 rokov v šťastnom manželstve s Adelou Banášovou Vinczeovou (41).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Dvojici to klape aj napriek 10-ročnému vekovému rozdielu. Zaľúbenosť im nevyprchala ani po čochvíľa piatich rokoch, odkedy si v júni 2017 povedali svoje áno. No ešte predtým, ako sa v živote Vinczeho objavila Adela, srdce moderátora patrilo celkom inej žene. Bola ňou Eva Cisíková, s ktorou Viktor tvoril pár dlhé štyri roky. Tento naoko stabilný vzťah im však nevydržal a Viktor sa krátko nato zahľadel do Adely, s ktorou si padli do oka na svadbe ich kamarátov, Veroniky Ostrihoňovej a Mateja Sajfa Cifru.

A čo je s Vinczeho bývalou teraz? Na sociálnych sieťach sa Eva občas podelí o zábery zo súkromia, na ktorých je vidno, že aj 6 rokov po rozchode s moderátorom sa veľmi nezmenila. Na Facebooku uvádza, že pracuje vo svete umenia, konkrétne fashion ilustrácie.