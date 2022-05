Dáda Patrasová a Felix Slováček havarovali: Herečka odmietla dychovú skúšku!

Dáda Patrasová (66) havarovala. To, že auto šoférovala herečka potvrdil pre Blesk jej manžel Felix Slováček (79). Ten celú búračku videl z miesta spolujazdca.

„Ja som nehavaroval, prosím vás, ozvem sa o chvíľu, teraz tu čakám na odťahovku a riešim veci okolo,“ povedal portálu Felix Slováček. Dáda s ich autom narazila do betónovej zábrany s dopravnou značkou a rovnako poškodila i zaparkované auto. Vozidlo zostalo po nehode značne poškodené, skončilo s otvorenou kapustou a pri zásahu museli okrem polície asistovať i hasiči.

„Vodička nabúrala do zaparkovaného auta a následne do betónových zábran. Odmietla sa podrobiť dychovej skúške. Oznámenie o nehode sme prijali 14.45,“ povedal policajt Jan Daněk.

Muzikant práve dnes oslavuje svoje 79. narodeniny, takže horší darček od svojej ženy už dostať nemohol. Zatiaľ nie je známe, čo spôsobilo dopravnú nehodu a ani to, prečo Dáda odmietla dychovú skúšku. Pred časom však Felix pre Nový Čas priznal, že Dáda opäť podľahla alkoholu. "Zas v tom lieta. Bola by to hanba. Ani nevie, kam som išiel,“ prezradil hudobník, keď si išiel vyzdvihnúť cenu za celoživotné dielo na medzinárodnom festivale Sanremo Junior.