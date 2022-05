Zákulisie nakrúcania filmu Po čom muži túžia 2: Neuveríte, kde bral Langmajer inšpiráciu pre stvárnenie ženy!

Vo voľnom pokračovaní úspešnej komédie z roku 2018 sa z večera do rána splní šialené želanie opitej ženy, ktorá sa následne prebudí v mužskom tele. Z Ireny sa stane Iren, z Anny Polívkovej Jiří Langmajer. Presne naopak ako v prvej časti.

Slovenská premiéra: 21. apríla 2022

Žáner: komédia

Koho uvidíte: Jiřího Langmajera (Chlap na striedačku), Annu Polívkovú (Účastníci zájazdu), Zuzanu Kronerovú (Baba z ľadu)

O čo ide: Irena Kopáčová sa živí ako vzťahová poradkyňa, ale pritom má sama partnera, ktorý ju podvádza. Prax ju profesionálne deformuje a nevera jej priateľa ju posilní v presvedčení, že muži sú primitívne bytosti, ktoré len smrdia, pijú pivo a prdia. Jedného dňa sa jej averzia voči mužom vystupňuje a ona po dvoch fľašiach vína vyhlási, že chce byť muž, aby sa tiež mohla správať ako tupec a mať všetko na svete jednoduchšie. Nasledujúce ráno Irena s hrôzou zistí, že sa jej nočné prianie vyplnilo. Avšak iba fyzicky. Z Ireny je Iren a má podobu päťdesiatnika Karla Kráľa z prvého dielu.

Zo zákulisia: „O dvojke sme na začiatku vôbec nepremýšľali, my sme ani netušili, že by film mohol mať taký divácky úspech, aký mal, a tak pokračovanie vlastne vzniklo skôr organicky,“ hovorí režisér Rudolf Havlík (Rozprávky pre Emu, Bábovky).



„Ja som sa na natáčanie tešila veľmi, pretože s Rudom je vždy radosť pracovať, jeho to baví a baví ho vymýšľať na pľaci hlúposti. Myslím, že sme si užili aj tú moju časť, aj keď tentoraz kratšie.„Uvedomila som si, že sa tiež musím pomerne dosť sústrediť, aby som sa správala viac žensky než obvykle a že by som to možno mala viac pestovať aj vo svojom súkromnom živote.“