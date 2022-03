Ohúrená Kavaschová po šou 2 na 1 s Facundom Aranom: Spoločná kávička a pozvanie do Argentíny!

Ako starí známi! Dominika Kavaschová (32) sa včera večer objavila na obrazovkách Markízy, kde bola hostkou v šou 2 na 1.

Jedným z prekvapení pre ňu bol jej idol a lámač ženských sŕdc z ďalekej Argentíny Facundo Arana (49), známy z telenovely Divoký anjel. Napriek tomu, že herečka bola zo svojej tínedžerskej lásky unesená, priznala, že s Facundom si už nejaký čas píše. Kedy a ako sa argentínska hviezda a slovenská herečka dali dokopy a aké bolo ich stretnutie po skončení šou?

Kavaschová si momentálne užíva radosti materstva, keď sa jej v máji minulého roka narodila dcérka Maia. Tú má s hercom Danom Fischerom. Nie tak dávno kývla na ponuku Dangla a Vinczeovej, ktorí herečku volali do svojej šou ešte v čase jej tehotenstva. V jednom z prekvapení sa Danovi a Adele podaril veľký kúsok, keď Dominiku prišiel „pozrieť“ až z Argentíny herec z telenovely Divoký anjel Facundo Arana.Práve on bol totiž pre Kavaschovú láskou jej detstva, na ktorú dodnes rada spomína.opísala svoje pocity v relácii Teleráno umelkyňa a dodala niečo, čím prekvapila aj moderátorov.

„Teraz, keď ho už sledujem na instagrame a sme v nejakom kontakte, tak to je neskutočný človek,“ priznala a následne vysvetlila, ako k zoznámeniu prišlo. „Janka Kovalčíková ho tiež strašne miluje a keď mala rozlúčku so slobodou, tak sme mu napísali s Kristínou Svarinskou. Nevedeli sme, či odpíše, písali sme mu, že sme tiež herečky a chápeme, aké to je otravné, začali sme touto formou a on hneď odpísal a poslal video. Jana hneď kydla na zem, hneď revala, smiala sa a pozerala si to celý večer. A odvtedy sme si sem-tam napísali,“ vysvetlila svoje spojenie so známym hercom Kavaschová.