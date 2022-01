Josef Abrhám pol roka po smrti milovanej Libušky († 68): Nevesta Šafránkovej prehovorila o jeho stave

Zlepšuje sa to. V júni minulého roka všetkých šokovala správa o náhlom odchode Libušky Šafránkovej († 68).

Po jej odchode zostal jej manžel Josef Abrhám (82) sám a všetci sa obávali o jeho zdravie a o to, ako to bez milovanej polovičky zvládne. Aj keď sa zdalo, že sa úplne odmlčal a stiahol, nakoniec sa odhalila pravda. Minulý rok v júni sa umelecké nebo rozrástlo o legendárnu herečku Libušu Šafránkovú († 68).

Tento odchod najťažšie znášal jej manžel Josef Abrhám, pre ktorého Libuška bola stredobodom vesmíru. Po tejto najťažšej životnej situácii nastali dohady o tom, ako to celé vdovec zvláda a či je vôbec v poriadku. Dohady však ukončila nevesta Šafránkovej Ľudmila Abrhám, ktorá potvrdila, že jej svokor žije v dome s ňou, so synom Josefom Abrhámom mladším a s dvoma vnúčatkami Laurou a Benjaminom.





„Darí sa mu dobre, je u nás, je s nami a sme za to veľmi radi. Každý večer večeria zmrzlinu, má ju veľmi rád. Drží ho to a dáva mu to energiu, ktorú potrebuje,“ prezradila Ľudmila pre magazín Aha! pre ženy. Vdovec tak v spoločnosti svojej rodiny pookrial a opäť má chuť žiť.