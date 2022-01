Speváčka Celeste Buckingham trhá všetky väzby: Predaj bytu a trvalý odchod zo Slovenska?!

Definitívna bodka?! Celeste Buckingham (26) je na Slovenskú obľúbená speváčka a jedna z tých, ktorým sa aj po ukončení speváckej šou podarilo preraziť vo svete šoubiznisu. Napriek tomu a možno práve preto však aj ona prežívala náročné obdobie, keď cítila pocit vyhorenia.

Dnes sa však zdá, že portugalský ostrov sa pre ňu stal domovom nastálo a ako Novému Času prezradila, dokonca predala aj svoj luxusný byt v hlavnom meste. Plánuje sa na Slovensko ešte vôbec vrátiť?!

Celeste je jednou z najúspešnejších mladých speváčok na našej scéne a aj ona zažila pocit slávy a burácanie fanúšikov. Ako to však býva, náročná práca si vybrala svoju daň a aj ona sa zaradila ku skupine umelcov, ktorí sa nevedia s náročným nátlakom vyrovnať. Ako sama priznala, v minulosti preto trpela nielen anorexiou, ale aj dysmorfofóbiou, čo je definované ako strach z vlastnej škaredosti.

Práve preto si v auguste 2020 zbalila kufre a odišla na milovaný portugalský ostrov Madeira, kde žijú jej rodičia. „Na Madeire je môj druhý domov. Ja by som to tak povedala, že keď sa človek nevie dať dokopy tam, tak podľa mňa sa už bude trápiť celý život, lebo to je miesto pokoja. A to sa netýka len nádhernej prírody, ale aj ľudí. Pre mňa to bolo len a len prospešné a asi to najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla spraviť pre seba,“ povedala nedávno Celeste, ktorá zašla omnoho ďalej.

Ako sa totiž Novému Času podarilo zistiť, mladá speváčka urobila razantný krok. „Predala som svoj byt, ktorý som mala v Bratislave, je to pravda,“ potvrdila nám speváčka, ktorá nám však viac detailov nechcela prezradiť. Jej kamarát nám však odokryl viac.