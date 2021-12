Leoš Mareš s tehotnou manželkou Monikou sa bábätka nevedia dočkať: Prezradia pohlavie?

Český spevák a moderátor Leoš Mareš (45), ktorého diváci mohli v posledných mesiacoch vidieť na televíznych obrazovkách ako porotcu v speváckej súťaži, má už nejaký čas dôvod na veľkú radosť.

Jeho druhá manželka Monika (40) je totiž tehotná a z neho sa tak už o pár týždňov stane trojnásobný otec. Z predchádzajúceho manželstva má dvoch synov - Matěja (12) a Jakuba (16). To, či tentoraz pribudne pod jeho ochranné krídla dievčatko, alebo opäť chlapec, však ani on a ani jeho milovaná žena vedieť nechcú.

Manželia Marešovci sú v radostnom očakávaní. To, že spolu po troch rokoch manželstva čakajú bábätko, prezradili verejnosti v polovici októbra počas ranného vysielania v rádiu a taktiež na svojej sociálnej sieti. Aj keď pre Moniku to bude premiéra, z Leoša bude už trojnásobný otecko.

Avšak to, či to bude jeho tretí syn, alebo prvá dcéra, zatiaľ vedieť nechce a rovnako ani jeho manželka. „Takto sme sa dohodli. Je to náš plán. Dúfam, že nám to nikto z personálu nemocnice neprezradí,“ povedal Leoš pre Super.cz.





Nič však nenechávajú na náhodu a na príchod bábätka sú pripravení. Dokonca majú vybraté aj varianty mien. „Áno, máme, to nás neprekvapí,“ dodal s tým, že ešte nevie, aké to pre neho po rokoch bude - znovu sa starať o maličké klbko šťastia. „Zatiaľ neviem, ako to budem prežívať. Spýtajte sa ma o pár mesiacov, tam sa bude lámať chlieb.“