Emila Horvátha vie moderná doba potrápiť: Čo robí hercovi vrásky

Slovenský herec a režisér Emil Horváth (76), ktorý si zahral otca Nely Pociskovej (31) v niekdajšom televíznom hite Búrlivé víno, priznal, že dnešné technológie ho vedia poriadne potrápiť. Hviezda divadelných pódií ich síce využíva, ale rozhodne to nepreháňa.

Umelec Emil Horváth prezradil, že podľahol čaru moderných technológií, avšak veľký kamarát s nimi nie je. „Mám mobil, ktorý má strašne veľa funkcií, z toho viem dve-tri. Viete, som netrpezlivý. Ovládam základné funkcie počítača, mail, zaplatiť účty, prečítať si noviny. Ale ostatné ma nezaujíma,“ prezradil herec v podcaste Rádia Slovensko.

Umelec priznáva, že uprednostňuje skôr klasický osobný kontakt. „Mňa zaujíma stretávanie s ľuďmi, názory, musí tam byť spoločenský kontakt, ktorý želám nám všetkým, aby sme to vrátili aspoň na rok 2019. Nedá sa vkročiť do tej istej rieky, ako sa hovorí, ale mám taký pocit, že našej spoločnosti nesvedčí obmedzenie spoločenského kontaktu,“ prezradil jedným dychom herec, čo by mu urobilo v tejto dobe najväčšiu radosť.