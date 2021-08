Šuvadová sa po rokoch odhodlala k zmene vizáže: Spolupráca so známou misskou, toto je výsledok

Sú to už tri roky, čo sa herečka a spiritualistka Silvia Šuvadová vrátila spoza veľkej mláky, kde sa dlhé roky snažila preraziť vo veľkej filmovej továrni. Dnes je opäť na Slovensku, kde sa stará o svojho chorého otca a snaží sa uživiť ako sa dá. Škrt cez rozpočet jej však tak ako mnohým urobila pandémia koronavírusu, no nežná blondínka rozhodne nemá hlavu v smútku. Silvia totiž spojila sily so známou kráľovnou krásy a rozhodla sa vrhnúť na čosi z celkom iného súdka.