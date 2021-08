Dcéra Martina Nikodýma je pred kamerami ako doma: Modeling je dobrý spôsob, ako sa dostať do sveta

Ako malá tancovala, neskôr začala s modelingom a teraz rozbieha hereckú kariéru.

Ako sa nám podarilo zistiť, Emmu Leu Nikodýmovú (17) už čoskoro uvidíte v jednom z najpopulárnejších seriálov posledných rokov a randiť v ňom bude s Martinom Klinčúchom.

Emma sa v detstve venovala tancu a pomerne skoro začala s modelingom. „Prvoradá je určite škola, modeling mám ako koníček,“ vysvetlila nám tretiačka na jednom z bratislavských gymnázií. „Vždy, keď príde nejaká modelingová príležitosť, tak sa veľmi poteším. Doteraz som pracovala najmä na Slovensku a krátko som robila aj v Turecku. Rada by som sa dostala aj ďalej, lebo milujem cestovanie. Modeling je dobrý spôsob, ako sa dostať do sveta.“ Práve vďaka modelingu bola už pred nakrúcaním zvyknutá na kamery. „Keďže som v podstate odmalička v modelingovej agentúre, tak pred kamerou som sa ocitla viackrát. Viem, že pre niektorých je to nepríjemné, ale mňa baví fotiť a ani kamera mi nikdy nerobila až taký problém.“

