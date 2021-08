Hereckí kolegovia o Milanovi Lasicovi († 81): Studenková prezradila tajomstvo legendárnej televíznej hlášky

Jedni s ním prežili desaťročia, iní sa s ním stretli len pri jednom nakrúcaní.

Tí, ktorí mali česť spoznať Milana Lasicu († 81) ako herca alebo režiséra, no najmä ako človeka sa zhodujú na tom, že bol láskavý profesionál, s neprekonateľným humorom. Ako si na umelca a ich spoločné chvíle, prežité na divadelných doskách a pred kamerou spomínajú známi herci?

Zuzana Fialová (47): Bol majster improvizácie na pevných základoch

Spolu sme nakrúcali jeden z najlepších filmov Obsluhoval som anglického kráľa. Scéna, kde ma učil po francúzsky je jedna z najlepších scén, aké som kedy natočila. Je tam cítiť určitú hereckú chémiu medzi nami, ktorú sme si za tie roky na javisku odmakali. Bol to jeden z mojich najobľúbenejších hereckých kolegov, s ktorými som mala možnosť hrať a keď hovorím hrať, tak to myslím, tak ako keď dvaja muzikanti hovoria, že dobre sme si spolu zahrali.

Viac ako 14 rokov sme hrali predstavenie Iluzionisti (premiéra 2004), mali sme vyše 100 repríz. Milan Lasica bol majster improvizácie na pevných základoch. Mali sme presne naskúšaný text a potom sme si mohli dovoliť improvizácie. Bolo to to najčarovnejšie, čo som kedy hrala. Jeho javiskový prejav bol maximálne autentický, pretože on nebol herec. On na javisku nehral - on na javisku bol. To predstavenie bolo po každý krát iné, preto sa naň diváci radi vracali. Po každom predstavení sme si hovorili, že sme si vynikajúco zahrali.

Seriál Kriminálka Staré mesto bol dobrý práve preto, že sa mi podarilo pána Lasicu prehovoriť, aby tam účinkoval, pretože nemal rád nakrúcanie. Hovoril: Ja to nemám rád, ja mám rád divadlo. Nakoniec som ukecala a myslím, že to seriálu ohromne pomohlo, hlavne tie naše spoločné dialógy. Som mu za to nesmierne vďačná, že bol ochotný sa na to podujať. Jeho smrť je obrovská profesionálna strata.