Jaro Slávik o ťažkých obdobiach a vážnych problémoch: Jeho životnú filozofiu sa oplatí vypočuť

Už túto jeseň sa môžu diváci tešiť na ďalšiu sériu veľkolepej šou Česko Slovensko má talent, ktorá sľúbuje nielen skvelú zábavu no častokrát aj dychberúce vystúpenia. Za porotcovské stoličky opäť zasadnú Diana Mórová, Marta Jandová, Jakub Prachař a chýbať nebude ani Jaro Slávik. Ten má síce povesť najprísnejšieho porotcu, no talent rozozná takmer okamžite. On sám však kritikou na svoju adresu nešetril. Naozaj je v šou pripravený aj na toto?