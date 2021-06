Markizák Peter Varinský sa stal po prvýkrát otcom: Záhada okolo mena jeho dcéry

Rodina športového moderátora Petra Varinského (38) sa ešte minulý rok koncom septrembra rozrástla. K partnerke Lenke (28) pribudla dcérka, ktorá dostala veľmi netradičné meno.

Napriek komplikáciám, ktoré s menom súviseli, bol Peter presvedčený a naliehal, že sa tak bude volať a nezmení to. Hľadali preto rôzne možnosti, ako ostať spokojní. Nakoniec sa im to predsa len podarilo a odvtedy prežíva markizák jeden z najkrajších pocitov v živote. Otcovstvo je v jeho živote novinka, ale, ako sa zdá, nemenil by ani za nič.

Aj keď sa verejnosť o narodení dcérky Petra Varinského dozvedela len nedávno, on tvrdí, že tajnosti okolo toho nerobil.Zmenil som to však na Wikipédii a čakal, kým si to niekto všimne,“ povedal so smiechom pre rádio Jemné.Dcéra dostala zaujímavé meno, s ktorým mali s partnerkou Lenkou zo začiatku veľké problémy.prezradil moderátor. Z dcérky sa veľmi teší a ako priznal, s rodičovskými povinnosťami problém vôbec nemá, práve naopak, užíva si svoju funkciu. „Je to fantastické, som zaľúbený. Keď je treba, malú aj prebalím a chodíme spolu na prechádzky,“ pochválil sa Varinský.