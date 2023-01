Ožratý vodič vyvádzal na ceste, následne narazil do zaparkovaného auta: Hanba, koľko mu namerali!

Novomestskí dopravní policajti riešia utorkovú dopravnú nehodu v Starej Turej, pri ktorej asistoval alkohol. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, 45-ročný vodič vozidla Jeep Grand Cherokee po príchode policajtov na miesto nehody pred 10:00 nafúkal 3,17 promile alkoholu.

„Vodič sa dostatočne nevenoval riadeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho predným kolesom narazil do obrubníka, vyšiel na chodník, kde našťastie nikoho nezrazil, potom zišiel späť na cestu a pokračoval v jazde, prešiel do protismeru a následne späť do svojho jazdného pruhu, kde pri jednom z rodinných domov narazil do zaparkovaného vozidla Suzuki," popisuje nehodu polícia a dodáva, že zaparkované vozidlo bolo po náraze odhodené do železného oplotenia rodinného domu.

Pri nehode sa nikto nezranil a celková škoda na vozidlách a oplotení bola predbežne vyčíslená na asi 7 300 eur. „Vodiča neminie obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok zákon ukladá trest odňatia slobody až na jeden rok," uviedla polícia s tým, že o výške trestu rozhodne súd.