Mikulec o spornom paragrafe 363: Toto si myslím o jeho zmene! Súhlasí s krokom prezidentky?

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by súhlasil so zmenou paragrafu 363 Trestného poriadku. Konštatuje to na sociálnej sieti. Aj na základe udalostí z posledných dní je podľa neho na mieste, aby sa k nemu vyjadril Ústavný súd (ÚS) SR.

Podporuje preto iniciatívu prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá sa naň chce v tejto veci obrátiť. "Súhlasil by som so zmenou paragrafu 363? Určite áno. Tiež som toho názoru, že zmena ako taká v štruktúre prokuratúry na Slovensku a aj od toho sa odvíjajúceho použitia takýchto opravných prostriedkov by mala nastať," poznamenal Mikulec s tým, že paragraf 363 je podľa neho do určitej miery na Slovensku ojedinelý v tom zmysle, že voči nemu neexistuje žiadny opravný prostriedok. Vojna pre sporný paragraf 363: Čaputovej došla trpezlivosť so Žilinkom! Borguľa ako posledná kvapka? Paragraf 363 bol podľa Mikulca použitý už aj na zrušenie trestného stíhania, kde ešte nebol obvinený nikto. Predmetný paragraf už generálny prokurátor pritom použil viackrát, či správne, nechce Mikulec polemizovať. Sú na to podľa neho rôzne názory. Poukazuje však zároveň na to, čo na používanie paragrafu 363 hovorí Trestný poriadok. "Aj udalosti posledných dní ukázali, že je úplne na mieste, aby sa Ústavný súd vyjadril k využitiu tohto nástroja. Plne preto podporujem iniciatívu prezidentky SR v tejto veci," podotkol Mikulec. Koniec kontroverzného paragrafu 363? Prezidentka to už nevydržala, oznámila rázny krok! Prezidentka minulý týždeň informovala, že na ÚS SR napadne znenie paragrafu 363 Trestného poriadku. Je presvedčená, že terajšie znenie paragrafu 363 a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci, ale tiež neprispievajú k budovaniu dôvery v justíciu. Kritike za nadužívanie paragrafu 363 Trestného poriadku sa nevyhol ani dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Generálny prokurátor Maroš Žilinka v reakcii uviedol, že odmieta zaťahovanie prokuratúry do politického boja.