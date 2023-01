Heger to nevidí ružovo: V príprave nemocnice Rázsochy treba pridať! Inak hrozí jedno

V prípravách nemocnice Rázsochy a pri záchrannej zdravotnej službe treba pridať, kľúčové investície v rámci plánu obnovy môžu byť ohrozené, ak sa nezmení spôsob ich manažovania.

Skonštatoval to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) v tlačovej správe, ktorú TASR poskytol tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR. "Ak chceme dotiahnuť do konca to, čo sme si v pláne obnovy zaumienili, musíme dbať na to, aby sa dodržiavali aj čiastkové termíny, ktoré k želaným výsledkom vedú. Toto platí dvojnásobne o veľkých investičných projektoch, akými sú nové nemocnice či dopravné projekty," podčiarkol Heger.

Dodal, že s dočasne povereným ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) intenzívne komunikuje a informuje sa o napredovaní realizácie projektov. "Túto príležitosť si nesmieme nechať ujsť zanedbanou či omeškanou prípravou," dodal.

Úrad vlády zároveň informoval, že na webe plánu obnovy pribudol "semafor", ktorý zverejnila Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na ÚV. Ukazuje priebežný stav realizácie projektov plánu obnovy nad 50 miliónov eur.

"Realizácia plánu obnovy naplno pokračuje. Mnohé projekty by mali byť ukončené až v roku 2026, v záujme transparentnosti sme sa preto rozhodli zverejniť priebeh realizácie tých najväčších investícií, aby si každý mohol pozrieť, v akom štádiu sa nachádzajú. Ide o detailnejší opis krokov, ktoré vedú k naplneniu oficiálne záväzných míľnikov a cieľov," uviedla šéfka NIKA Lívia Vašáková.