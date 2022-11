Z Bratislavy do Košíc sa teraz vlakom dostanete za rekordný čas: Mnohým cestujúcim sa zmeny nebudú páčiť

Z Bratislavy do Košíc sa cestujúci InterCity (IC) vlakom prepravia od decembra najrýchlejšie v histórii. Takýto výsledok sa dosiahne zrušením viacerých zastávok, kde predtým vlak bežne zastavoval.

IC vlaky budú mať menej zastávok a tento úsek zvládnu za 4 hodiny a 31 minút. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč v súvislosti s novým grafikonom vlakovej dopravy (GVD) 2022/2023, ktorý bude platný od 11. decembra.

IC vlaky ponúknu v smere Košice – Bratislava oproti novým vlakom Expres v priemere o 49 minút rýchlejšie spojenie. Napríklad vlak IC 44 Košice – Viedeň, ktorý prepája východ Slovenska s Rakúskom, bude rýchlejší po Bratislavu o 12 minút, čím dosiahne najrýchlejšie pravidelné spojenie západu s východom Slovenska v histórii IC vlakov. Trasu Košice – Bratislava zvládne za 4 hodiny a 31 minút.

Priemerný jazdný čas všetkých IC vlakov na trase Bratislava – Košice a späť je v súčasnosti 4 hodiny a 51 minút, pričom po novom to budú 4 hodiny a 42 minút. Jazdy vlakov v oboch smeroch budú rozdielne pre dopravné dôvody. Kým z východu na západ to bude v priemere 4 hodiny a 36 minút, zo západu na východ to bude 4 hodiny a 48 minút.