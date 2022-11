Obchodná patrí k najdrahším uliciam na svete: Sila, koľko platia predajcovia za štvorcový meter

Za nájom tu platia poriadny balík! Obchodná ulica v Bratislave je pre podnikateľov najdrahšou ulicou na Slovensku a zároveň sa umiestnila medzi najdrahšími obchodnými ulicami na svete!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa rebríčka poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield za sebou nechala napríklad bulvár v Buenos Aires v Argentíne či ulice v pobaltských krajinách. Najdrahšou je podľa rebríčka známa 5th Avenue v New Yorku, kde sa na rok platí vyše 21-tisíc za štvorcový meter.

Poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield zostavuje každoročne rebríček najdrahších nákupných ulíc. Do rebríčka Main Streets Across the World 2022 zaradila 47 ulíc v krajinách podľa výšky nájomného, ktoré musia firmy platiť. Obchodná ulica sa umiestnila na 40. mieste. Nájomcovia tu dajú ročne 524 eur za štvorcový meter. Na porovnanie, na poslednom mieste rebríčka sa nachádza ulica v Buenos Aires, kde je nájom len 221 eur za štvorcový meter.